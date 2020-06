De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 20h00 de ontem, 9.017.010 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, nos finais de dezembro passado, na cidade chinesa de Wuhan, dos quais pelo menos 4.223.800 são considerados curados.

Porém, alerta a AFP, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos estados pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Os Estados Unidos, que contabilizaram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de falecimentos e de casos, com 120.106 mortes para 2.292.867 casos.

Pelo menos 622.133 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 50.617 mortes e 1.085.038 casos, o Reino Unido, com 42.647 óbitos (305.289 casos), a Itália, com 34.657 mortes (238.720 casos) e a França, com 29.663 mortos (197.251 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que contabiliza o maior número de óbitos face à sua população, com 84 mortes por cada 100.000 habitantes, seguida pelo Reino Unido (63), Espanha (61), Itália (57) e Suécia (51).