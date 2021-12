Em comunicado enviado às redações, a autarquia da capital do Alto Minho adiantou que o novo posto “permite ao utente deslocar-se a pé para realizar o teste antigénio de deteção do vírus, entrando na comparticipação de sies testes gratuitos, por utente, por mês”.

O posto ‘walk-thru’ da Unilabs já está instalado e em funcionamento desde segunda-feira, devendo as marcações ser feitas através da aplicação ('app') da Unilabs ou de contacto telefónico.

Em Viana do Castelo, está também em funcionamento o centro de testagem rápida situado na área de parqueamento da piscina municipal do Atlântico, que resulta de uma parceria com o Hospital Particular, funcionando das 14:00 às 20:00, de segunda-feira a sábado, mediante marcação através do contacto telefónico.

“Até hoje, este centro de testagem, comparticipado pela Câmara de Viana do Castelo, já permitiu a realização de cerca de quatro mil testes, continuando em vigor a testagem gratuita”, sustenta a autarquia.

No concelho de Viana do Castelo estão ainda disponíveis para a realização de testes rápidos de antigénio gratuitos as farmácias Popular (Darque), São Bento (Viana do Castelo), Correia Lage (Alvarães) e os laboratórios de Helena Rodrigues, na Rua de Altamira, no centro de Viana do Castelo, no Largo da Feira, em Lanheses e na avenida 9 de Julho de 1985, em Vila Nova de Anha.

