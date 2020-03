Em comunicado, a câmara informou que o autarca ”solicitou às autoridades de Saúde Pública que decretem o encerramento imediato de todos os estabelecimentos de ensino do concelho (públicos e privados), considerando o apelo das direções das escolas, dado que o município não tem essa competência”.

A decisão, explicou, decorre de o facto de hoje se ter confirmado “o contágio pelo novo coronavírus da mãe de uma aluna do Agrupamento de Escolas de Valongo, que nos últimos dias sempre acompanhou a filha, que desenvolve atividades desportivas com ligação a outras escolas do concelho”.

“Face à urgente necessidade de conter a propagação do vírus, e tendo em conta as características do território do município, designadamente a sua alta densidade populacional”, o autarca apelou para “uma decisão rápida das autoridades competentes”, lê-se ainda na comunicação.

No documento, o autarca socialista apelou também à população para que mantenha “a serenidade”, que “encare como muito sério este risco” e que “siga todas as orientações das autoridades de saúde”.

O Conselho Nacional de Saúde Pública recomendou na quarta-feira que só devem ser encerradas escolas públicas ou privadas por determinação das autoridades de saúde.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, considerou que esta recomendação "faz sentido" e que o encerramento de escolas será feito de forma casuística "analisando o risco, caso a caso, situação a situação".

Várias universidades e outras escolas já decidiram suspender as atividades letivas.