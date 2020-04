O Presidente da República anunciou na terça-feira que o estado de emergência vai terminar à meia-noite do dia 02 de maio e que Portugal vai entrar numa fase de “abertura” por pequenos passos, sendo que hoje o governo irá divulgar novas regras.

Em declarações à Lusa, Luísa Ramos, da Comissão de Utentes da Margem Sul, explicou que com a abertura de serviços de forma faseada é expetável que mais pessoas precisem dos transportes para se deslocarem para os empregos.

“Uma das nossas exigências será a reposição imediata de todas as carreiras que foram cortadas”, afirmou, lamentando que no início do estado de emergência a Transportes Sul do Tejo (TST) tenha entrado em ‘lay-off’.

Com a decisão, a TST colocou 545 dos seus 1.040 colaboradores naquele regime, suspendendo as carreiras com ligação a Lisboa, desde o início de abril, apresentando o transporte fluvial no Tejo, operado pela Transtejo e Soflusa, como uma alternativa às carreiras suprimidas.

“Há uma necessidade de haver uma imposição, pois trata-se de uma empresa privada concessionada para o transporte publico. Não pode ser ela unilateralmente a diminuir e cortar a oferta”, alertou Luísa Ramos, recordando o que se passou no início da pandemia da covid-19.