O país asiático é já o terceiro maior destino para estudantes estrangeiros, superado apenas pelos Estados Unidos e Reino Unido. O país asiático tinha como meta receber meio milhão de estudantes oriundos de diferentes partes do mundo este ano.

A China é também o segundo maior destino para estudantes africanos, a seguir a França, atraindo centenas de estudantes oriundos dos países africanos de língua oficial portuguesa.

Todos os anos, o ministério chinês da Educação oferece seis bolsas de estudo a estudantes portugueses e destinadas a cursos livres, gerais ou avançados, em todas as áreas.

O Instituto Confúcio, organismo patrocinado por Pequim para assegurar o ensino de chinês, e que está presente em cinco universidades portuguesas - Aveiro, Coimbra, Lisboa, Minho e Porto -, oferece também programas de intercâmbio na China.

Os do curso de Tradução e Interpretação Português/Chinês - Chinês/Português, do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), cumprem também um ano letivo na Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim.

Na Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin, cidade a 120 quilómetros de Pequim e que tem um protocolo com o Instituto Confúcio de Lisboa, os alunos e professores que optarem por ficar estão proibidos de sair do ‘campus'. Uma aluna e dois professores oriundos de Portugal permanecem na universidade.

O surto do Covid-19 matou, até à data, mais de 1.300 pessoas e infetou quase 60.000 pessoas em toda a China, levando a um corte temporário nos laços entre o país e a comunidade global. Várias companhias aéreas suspenderam voos de e para a China. Os países vizinhos Vietname, Coreia do Norte ou Rússia encerraram também as fronteiras terrestres com o país.

O isolamento surge numa altura em que Pequim assume uma política externa mais assertiva, visando converter a China numa superpotência global até meados deste século, e que se reflete na iniciativa ‘uma faixa, uma rota'.

Lançada em 2013, pelo Presidente chinês, Xi Jinping, aquela iniciativa, que foi já inscrita na Constituição chinesa, inclui a construção de linhas ferroviárias, aeroportos, centrais elétricas ou zonas de comércio livre, visando abrir novas vias comerciais e redesenhar o mapa da economia mundial.

O país asiático é também o maior emissor de estudantes estrangeiros - mais de 662.000 chineses estudam fora do país, a maioria nos Estados Unidos e Reino Unido.

A decisão de Washington e da Austrália de proibir a entrada a quem esteve na China nos últimos 14 dias está também a afetar milhares de estudantes chineses matriculados em universidades norte-americanas, e agora impedidos de regressarem às aulas.