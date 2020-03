A Universidade do Minho decidiu encerrar o Instituto de Ciências Sociais, as bibliotecas e unidades alimentares, no Campus de Gualtar, refere o despacho do reitor divulgado na sua página da rede social Facebook, na noite de sábado.

A universidade suspendeu também todas as atividades, incluindo as pedagógicas, no Campus de Gualtar, assim como as deslocações em serviço.

A instituição pede que os professores, investigadores, trabalhadores técnicos e estudantes regressados de países com casos confirmados de COVID-19 fiquem em quarentena voluntária, durante 14 dias, após a sua chegada.

O despacho recomenda ainda que a utilização das instalações no Campus de Gualtar seja reduzida ao mínimo.

Existiam, no sábado, 21 casos de infeção com o novo coronavírus em Portugal, mais oito do que os contabilizados na sexta-feira, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A região Norte é a que regista mais casos confirmados de infeção, com 15, seguindo-se a Grande Lisboa, com cinco, e um no Centro do país.

As 21 pessoas com infeção pelo COVID-19 confirmada estão hospitalizadas, de acordo com a DGS.

Destes 21 doentes, cinco resultam de importação do vírus, dos quais quatro em Itália e um em Espanha.

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, há 43 novos casos suspeitos, num total de 224 registados desde o início do ano, estando 47 a aguardar resultado laboratorial.