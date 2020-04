Em comunicado enviado à agência Lusa, a UBI explica que as duas investigações vão decorrer no Centro de Investigação em Ciências da Saúde, tendo já financiamento aprovado no âmbito do fundo de apoio Research4COVID-19, criado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), em colaboração com a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB).

O projeto "CheckImmune" é liderado por Miguel Castelo Branco e fará um estudo transversal para avaliação da imunidade de grupo na Beira Interior, designadamente nos distritos de Castelo Branco e Guarda.

Este projeto contará com um financiamento de 28.750 euros e visa o estudo e controlo de doentes, grupos de risco e população geral para regresso à vida ativa e preparação do inverno 2020-2021.

"Track and trace COVID-19" é a designação do outro projeto que será liderado por Carla Cruz e que obteve um financiamento de 28.700 euros.

"Pretende desenvolver um método de diagnóstico rápido para a deteção do SARS-CoV-2, que possa funcionar como uma alternativa mais rápida e eficaz aos clássicos métodos de PCR", consta na informação.

A UBI também salienta a importância destas duas investigações que têm como objetivo contribuir para dar resposta às necessidades do Serviço Nacional de Saúde.

De acordo com os dados, a FCT recebeu 302 candidaturas, tendo sido financiados 66 projetos, 24 dos quais são projetos sobre diagnóstico da covid-19, 11 sobre estudos clínicos e epidemiológicos, 14 sobre prevenção, seis sobre terapêutica e 11 em outras áreas.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 178.500 mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Portugal regista 785 mortos associados à covid-19 em 21.982 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 23 mortos (+3%) e mais 603 casos de infeção (+2,8%).