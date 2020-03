"É preciso comprar e armazenar mais artigos médicos de emergência, incluindo equipamentos de proteção pessoal, para responder aos pedidos dos Estados-membros, que chegam todos os dias, ao segundo", disse o diretor do Africa Centre for Disease Control and Prevention (AfricaCDC) da União Africana.

John Nkengasong falava hoje, em conferência de imprensa, na sede da UA, em Adis Abeba, depois de as autoridades do Burkina Faso terem anunciado, ao final do dia de segunda-feira, a existência de dois casos de infeção pelo novo coronavírus.

Trata-se, segundo o Ministério da Saúde burquinabé, de um casal que regressou ao país em 24 de fevereiro depois de uma viagem a França e que se encontra em quarentena num hospital da capital Ouagadougou.

Uma terceira pessoa que esteve em contacto com o casal está sob observação médica.

Com os casos registados no Burkina Faso, são agora 10 os países africanos - seis dos quais na África subsaariana - que registam casos declarados da doença - África do Sul, Argélia, Burkina Faso, Camarões, Egito, Marrocos, Nigéria, Senegal, Tunísia e Togo.

A maioria dos mais de 90 casos registados, concentra-se no Egito.

Durante a conferência, John Nkengasong elencou as medidas que estão a ser tomadas pelo AfricaCDC para conter a propagação do vírus no continente, adiantando que, dos 55 países da organização, 43 Estados têm agora capacidade para fazer exames laboratoriais para deteção da doença.

"Não se pode controlar um vírus se não se consegue detetar", disse, sublinhando a necessidade de continuar a alargar esta capacidade à generalidade dos territórios de todos os Estados-membros com a compra e armazenamento de mais testes e mais pessoal treinado.