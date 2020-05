Os resultados do estudo pioneiro com testes serológicos da Fundação Champalimaud concluiu que o número de enfermeiros e assistentes operacionais infetados com COVID-19 é, no caso do Hospital de Santo António, no Porto, 10 vezes superior ao número identificado anteriormente, e 11 vezes superior no caso do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA