A responsável indicou que o novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, infetou 10, dos 13 utentes do lar, e três, das nove funcionárias.

"Os três idosos que estão negativos encontram-se no lar, separados dos positivos", adiantou.

Elsa Pingarilho explicou que, dos utentes "positivos", alguns "estão assintomáticos" e outros com "sintomas ligeiros ou moderados", adiantando que "atualmente não há casos graves" e que as pessoas estão a ser vigiadas pela equipa clínica do lar.

Os primeiros casos no lar foram detetados no dia 01 deste mês, quando duas utentes surgiram com "alguns sintomas", tendo feito testes com resultados positivos para a SARS-CoV-2, recebidos no dia 03, adiantou a responsável.

A diretora técnica referiu ainda que, perante estes "resultados positivos", foi ativado o plano de contingência do lar e contactadas as autoridades de saúde, a Segurança Social e a Proteção Civil.

Na sexta-feira, de acordo com a responsável, foram testados todos os utentes e funcionárias do Lar de Santo André, tendo sido confirmados, no sábado, os restantes casos positivos.

O lar de Santo André é uma das respostas sociais desenvolvidas pelo Centro Social e Paroquial de Santo André, em Estremoz.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.341.496 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.718 pessoas dos 774.889 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.