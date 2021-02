As infeções foram identificadas nas valências da Fundação Viscondes de Messangil (FVM), que revelou, na sua página na rede social Facebook, ter realizado esta semana 155 testes de rastreio ao novo coronavírus SARS-CoV-2, dos quais 45 tiveram resultado positivo.

Destes, 36 são utentes do Lar Feminino e sete são trabalhadores no mesmo edifício, enquanto os outros dois casos são de funcionários do Edifício Lar São José, onde não foram detetados quaisquer “utentes positivos”, pode ler-se na informação.

“Foram tomadas, de imediato, todas as diligências necessárias, e previstas no Plano de Contingência da FVM, em estreita colaboração com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, Câmara Municipal de Serpa, Serviço Municipal de Proteção Civil e o Instituto de Segurança Social”, mais precisamente, Centro Distrital de Beja, explicou a instituição.

Segundo a fundação, a situação está a ser abordada “com plena serenidade”, estando também a ser assegurados aos utentes “todos os cuidados necessários”.

A agência Lusa contactou hoje a diretora da FVM, para obter mais esclarecimentos, mas a responsável remeteu para os dados publicados na página do Facebook.

