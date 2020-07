O país não é o único a não contabilizar totalmente as mortes causadas pelo novo coronavírus, com outras análises a mostrarem que o Peru, os Estados Unidos e a Cidade do México têm significativamente subestimado as mortes causadas pela covid-19.

Na cidade de Nova Iorque, por exemplo, o número de mortes triplicou na primavera, mas 22% das mortes adicionais não foram incluídas entre os casos oficiais, por falta de testes.

Para calcular o balanço real da epidemia, demógrafos e outros investigadores não se baseiam apenas em casos confirmados através de testes, utilizando também estatísticas oficiais de certificados de óbito que comparam com o total de anos anteriores, um método normalmente utilizado para a gripe.

O estudo hoje publicado pela revista norte-americana Jama Internal Medicine confirma o pesado impacto do vírus em Itália, o primeiro país europeu atingido pelo novo coronavírus.

A 04 de abril, Itália registava oficialmente pouco mais de 15.000 mortes associadas à covid-19, mas, entre 01 de março e 04 de abril, morreram 41.329 pessoas no país, de acordo com estatísticas oficiais italianas divulgadas posteriormente.

Esse número compara com uma média de cerca de 20.000 mortes no mesmo período nos cinco anos anteriores, a que corresponde um aumento de 104,5% na mortalidade, apontam os investigadores.