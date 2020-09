"A senhora ministra da Saúde não se reúne com os sindicatos médicos desde o início da presente legislatura. Esta atitude incompreensível é substancialmente agravada num contexto de pandemia, provavelmente o maior desafio de sempre para o SNS português", lamentam os sindicatos médicos em comunicado, pedindo uma reunião para discutir "medidas concretas de capacitação do SNS e de valorização do trabalho médico".

"Num contexto desta natureza e quando diariamente são aplicadas medidas de claro atropelo aos direitos dos médicos e do seu acordo coletivo de trabalho, é inaceitável que a opinião dos médicos seja alienada desta forma", acrescenta a nota.

"As medidas em relação aos surtos nos lares de idosos configuram um claro abuso da boa vontade dos médicos, pretendendo impor aos médicos de família atos que ultrapassam as suas competências, que prejudicam o compromisso assistencial com os seus utentes e que branqueiam a responsabilidade da tutela pela ausência de condições estruturais nestas residências", consideram os sindicatos.

"É urgente que seja encontrada uma solução que preserve os direitos de todos os utentes do SNS", frisa a nota enviada aos jornalistas.