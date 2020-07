O selo "Clean and Safe" resulta de um processo de certificação do Turismo de Portugal e visa transmitir maior confiança aos turistas.

Pedro Machado disse hoje à agência Lusa que o selo já está presente em "praticamente 55%" das unidades e entidades turísticas da região Centro, como alojamentos, restaurantes, empresas de animação turística, agências de viagens, postos de turismo e museus.

"O que significa que há da parte dos empresários uma vontade expressa em cumprirem com todas as regras sanitárias para nos adaptarmos a este novo tempo que o covid-19 trouxe", declarou.

O responsável falava à agência Lusa em Seia, à margem da integração da escrivaninha do poeta Fernando Pessoa e de uma rara primeira edição da obra "Mensagem" no espólio expositivo do Museu do Pão.

Em relação ao movimento de turistas nas unidades de alojamento da região, Pedro Machado disse ter registo de alguns casos, "até muito satisfatórios", de elevada procura em unidades de alojamento em espaço rural, em Aldeias Históricas e em Aldeias do Xisto.