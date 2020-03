“Em tempos difíceis não há concorrência, há solidariedade e cooperação”, refere o comunicado hoje divulgado pelos ‘foodforheroes’, que representam as marcas Aruki, Chickinho, Grupo Non Basta, Home Sweet Sushi, Sushi @ home e The Burguer Guy.

De acordo com o comunicado, os restaurantes juntam-se de forma a homenagear os profissionais de saúde, salientando que durante o estado de emergência, decretado na quarta-feira, vão distribuir refeições gratuitas aos que estão “nos hospitais a lutar heroicamente por todos nós”, tendo apenas de ser feito o pedido.

“Sabemos que este é um período de grande esforço e dificuldade, e que muitos nem tempo têm para se alimentar e recuperar forças. Assim, decidimos dar o nosso pequeno contributo, preparando e entregando refeições destas seis empresas nos hospitais que o solicitarem”, refere o comunicado.

De acordo com o ‘foodforheoes’, os profissionais de saúde interessados devem enviar um email para o foodforheroespt@gmail.com, referindo contacto telefónico e nome da pessoa responsável, sendo que a confirmação será dada “com um ou dois dias de antecedência”.

A cada dia será feita a entrega a um hospital diferente.

Fonte ligada ao projeto disse à Lusa que a iniciativa já está “a receber muitos pedidos”, pois já tinha sido feito um contato com as unidades hospitalares.

De acordo com a mesma fonte, já houve um reforço de pessoas nas equipas de forma a responderem aos pedidos.

Os ‘foodforheroes’ lançam ainda o repto a outras cadeias de restaurantes para que se juntem ao projeto.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, foi detetado em dezembro de 2019 e infetou já mais de 220.000 pessoas em todo o mundo. Dessas, mais de 9.000 morreram e mais de 85.500 recuperaram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de hoje.

O Conselho de Ministros deverá aprovar hoje as medidas que concretizam o estado de emergência proposto pelo Presidente da República.

