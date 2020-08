"A avaliação dos vários relatórios que existem também servem para avaliação do que podemos fazer mais em conjunto", afirmou, tendo feito notar que a ação do governo e dos vários parceiros e instituições de solidariedade social decorre em "dois momentos paralelos", sendo um deles o da fiscalização - "em 2019 foram encerrados 137 lares ilegais" - e o outro no "encontrar forma de proteger as pessoas".

O surto de Reguengos de Monsaraz, detetado em 18 de junho, provocou 162 casos de infeção, a maior parte no lar (80 utentes e 26 profissionais), mas também 56 pessoas da comunidade, tendo morrido 18 doentes (16 utentes e uma funcionária do lar e um homem da comunidade).

Posteriormente, num relatório da auditoria conhecido no dia 06 de agosto, a Ordem dos Médicos disse que o lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva não cumpria as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e apontou responsabilidades à administração, à Autoridade de Saúde Pública e à ARS.

A Procuradoria-Geral da República disse depois à Lusa que foi instaurado um inquérito sobre o surto de covid-19 neste lar e que está a analisar o relatório da Ordem.

No sábado passado, a ministra da Segurança Social admitiu ao Expresso que faltam funcionários nos lares, lembrando que há um programa para colmatar essa falha e hoje voltou a reiterar que "desde o início que os lares têm sido prioridade total do Governo".