HealthNews (HN) – O meu primeiro pedido seria que apresentasse aos nossos leitores o evento solidário +ANEEB.

Adriana Santos (AS) – O +ANEEB é um evento solidário, como disse, tem um caráter anual e é realizado normalmente no verão, nomeadamente em julho. Todos os anos é escolhida uma localidade diferente em Portugal onde achamos que é mais necessária ajuda externa voluntária. Este ano, o evento terá lugar em Seia. Tem o objetivo principal de ajudar a comunidade em causa. Juntamos um grupo de estudantes e ex-estudantes de Engenharia Biomédica e acabamos, também, por tentar promover o convívio entre os participantes e a comunidade que estamos a apoiar.

HN – Que atividades vão realizar nesta quinta edição?

AS – O evento tem a duração de três dias, sendo que no primeiro – neste caso, 19 de julho – não existem atividades de voluntariado, é um dia mais voltado para atividades lúdicas entre os participantes para que se possam conhecer melhor. No segundo dia, faremos duas atividades, sendo que uma delas será em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Seia. Estaremos no lar e na Unidade de Cuidados Continuados, onde tentaremos conviver com os utentes e proporcionar-lhes um dia um bocadinho diferente. Também nesse dia iremos associar-nos à Cruz Vermelha de Seia para participar numa recolha de bens alimentares em supermercados locais de forma a apoiar algumas famílias carenciadas. No domingo, teremos uma atividade em colaboração com uma associação que se chama “Nós é Mais Bichos”, sediada em Seia e que, como o nome indica, apoia e abriga animais de rua. Em colaboração com essa associação, faremos também uma recolha num supermercado local de alimentos para os animais e, para além disso, ajudaremos a recuperar alguns abrigos que foram colocados agora numa nova instalação que a associação tem para abrigar animais de rua.

HN – Para a ANEEB, qual a importância de poder mais uma vez concretizar esta iniciativa? O que é que querem que os vossos estudantes levem destes dias?

AS – Nós tentamos sempre que a ANEEB tenha uma componente, para além da parte mais educativa e de saídas profissionais, de ação social porque consideramos ser fundamental para a formação de qualquer estudante e, diria mesmo, de qualquer ser humano. Este evento acaba por ser um ponto máximo desse espírito de solidariedade que tentamos trazer todos os anos. E, basicamente, o que queremos com isto é realmente fazer a diferença no local escolhido e que os nossos participantes possam viver um bocadinho esse espírito de solidariedade enquanto acabam também por conhecer alguns colegas de outros locais do país. Para mim, por exemplo, participar na edição do +ANEEB de há dois anos foi o que me fez querer fazer parte da ANEEB, porque acabei por conhecer colegas da associação e percebi o impacto que tinham. Sem dúvida, é um evento que tem muitos benefícios para quem participa.

HN – Todos os estudantes de Engenharia Biomédica podem participar?

AS – Sim, podem participar todos os estudantes de Engenharia Biomédica ou equivalentes, como por exemplo Bioengenharia, e também engenheiros biomédicos que já estejam formados há, no máximo, cinco anos. É aberto tanto a alunos como a alumni.

HN – Quem se quiser candidatar este ano pode fazê-lo até 16 de junho. Como é os interessados se podem inscrever?

AS – As nossas inscrições estão abertas através das redes sociais da ANEEB, nomeadamente através do Instagram, onde temos no Linktree da nossa página o formulário de inscrição, um termo de responsabilidade que deve ser preenchido e, ainda, o regulamento de participação, que pode ser consultado por quem pretende participar neste evento.

HN – Por último, penso que poderia ser interessante partilhar um pouco da sua experiência enquanto diretora do Departamento de Ensino e Ação Social da ANEEB.

AS – Como referi há pouco, a minha vontade de ingressar na ANEEB surgiu mesmo por causa de ter participado neste mesmo evento há dois anos. Acabei por me candidatar no ano passado e comecei, então, a fazer parte do Departamento de Ensino e Ação Social, com que sempre me identifiquei bastante, tanto pela parte do ensino, mais direcionada para a escrita de artigos científicos e divulgação do curso, como pela ação social. Este ano, estou a exercer a função de diretora deste departamento. Tem sido bastante desafiante, confesso, mas tem-me ajudado imenso a desenvolver as minhas aptidões de comunicação, de coordenação, de trabalho em equipa, entre outras. Apesar do desafio, tem, sem dúvida, sido muito recompensador, inclusivamente por estar envolvida na organização deste evento, o +ANEEB, que me diz tanto.

Entrevista de Rita Antunes