Segundo informações e imagens divulgadas pelos ‘media’ locais, dezenas de pessoas foram apanhadas a beber sem máscaras nas calçadas e ruas em frente a alguns bares do Leblon, que permaneceram abertos após as 23:00 locais, desrespeitando as determinações da prefeitura ‘carioca’.

Segundo o portal de notícias G1, agentes da Guarda Municipal terão inclusive determinado o fecho de alguns bares naquela zona devido à aglomeração de pessoas.

O estado do Rio de Janeiro é o segundo mais afetado pela pandemia provocada pelo novo coronavírus no Brasil.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, o estado do Rio de Janeiro já registou mais de 116 mil casos e 10.332 mortes provocadas pela covid-19.

Só a capital ‘carioca’ registou 58.615 casos confirmados e 6.689 mortes causadas pela doença, segundo a secretaria de saúde estadual.