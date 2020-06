O número de casos de contágio aumentou para 289.140, após serem diagnosticados mais 1.387 infetados desde o dia anterior, informou também o Ministério.

No balanço de segunda-feira tinham sido registadas 55 mortes desde o dia anterior, beneficiando da ausência de óbitos na região de Londres, a mais afetada no país, Irlanda do Norte e Escócia, embora seja recorrente os números do fim de semana serem afetados pelo atraso no processo administrativo.

Na segunda-feira, o ministro da Saúde, Matt Hancock, congratulou-se com as “tendências encorajadoras” e os sinais de que “o coronavírus está em recuar” no país.

Mas estatísticas publicadas hoje mostram que 43.248 certidões de óbito em Inglaterra emitidas nas dez semanas até 29 de maio mencionavam covid-19, mais 8.843 do que os valores do Governo para o mesmo período.