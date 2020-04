Em declarações à Lusa, a investigadora da Escola de Medicina Tropical de Liverpool, no Reino Unido, sustentou que "não será prudente reabrir as escolas" em 04 de maio, data que chegou a ser apontada como hipótese na semana passada pelo primeiro-ministro, António Costa, para o ensino secundário.

Hoje, no final do Conselho de Ministros, António Costa admitiu aos jornalistas, sem avançar com datas, que as aulas nas escolas podem vir a ser retomadas no início de maio para os alunos dos 11.º e 12.º anos do ensino secundário se estiverem reunidas as condições de segurança, dependendo como evoluir a doença.

O chefe do Governo, que disse não estar em condições para "fixar uma data com caráter indicativo", justificou a abertura parcial das escolas com a necessidade de os estudantes em causa poderem realizar os exames nacionais em 22 disciplinas, essencial para acederem ao ensino superior.

O calendário dos exames foi estendido para julho (primeira fase) e setembro (segunda fase), com as aulas presenciais a poderem prolongar-se até 26 de junho.

Para os restantes alunos, incluindo os do 10.º ano do secundário e os do ensino básico, as aulas manter-se-ão à distância até ao final do ano letivo, não havendo para estes últimos provas de aferição nem exames nacionais no 9.º ano.

Segundo a biomatemática Gabriela Gomes, os modelos matemáticos em que trabalha, a se confirmarem, "projetam que, pelo início de maio, estejam a ser detetadas algumas dezenas de casos diários" de infeção por covid-19 em Portugal.