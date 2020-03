"Tem havido muitos cancelamentos nas reservas para Fátima, que, nesta altura do ano, depende muito do mercado asiático", refere Pedro Machado.

O presidente da Entidade Regional, que abrange cem municípios do Centro do país, recorda que um dos principais mercados emissores de turistas para Fátima é a Coreia do Sul, país que registava hoje de manhã um total de 7.869 infetados com Covid- 19 e 66 vítimas mortais, segundo dados das autoridades locais de saúde pública.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A quebra de reservas em Fátima é acompanhada pela baixa de turistas em centros urbanos, como Aveiro e, sobretudo, Coimbra, acrescenta Pedro Machado.

"Desde que a Universidade de Coimbra suspendeu as aulas, zonas que habitualmente estão cheias de turistas ficaram desertas. Passámos de meio milhão de visitantes em 2019 na zona da Universidade para praticamente zero", reconhece.

No âmbito do seu Plano de Contingência para lidar com o surto, a Turismo Centro criou uma "amostra" de 1.030 pontos turísticos, unidades hoteleiras, restaurantes e atrações que monitoriza de perto.

O objetivo é seguir a evolução do surto, avaliar quase ao minuto o seu impacto no setor e ajudar a encontrar soluções, refere Pedro Machado.

O líder da Entidade Regional lembra que, no âmbito do Turismo de Portugal, foi criada uma linha de microcrédito a que podem recorrer empresários que enfrentem "um sufoco de tesouraria" por causa do impacto da pandemia.

Pedro Machado refere ainda as medidas legislativas recentes sobre os postos do trabalho, que aguardam rápida regulamentação, para garantir que o impacto sobre os trabalhadores seja atenuado.