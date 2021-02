A PSP de Castelo Branco registou 19 autos de notícia e interpelou 488 cidadãos na via pública, no âmbito de ações de fiscalização das normas do estado de emergência, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Distrital de Castelo Branco refere que, no âmbito da sua atividade operacional de fiscalização das normas do estado de emergência, realizou 62 ações de controlo entre o dia 01 e segunda-feira. Neste período, os agentes da PSP controlaram e fiscalizaram 586 viaturas a circular na via pública e interpelaram 488 cidadãos. Destas ações, resultaram 17 autos de notícia levantados por violação do dever geral de recolhimento domiciliário, um por proibição de comercialização de certos bens em estabelecimento de comércio a retalho e outro auto por incumprimento das regras relativas aos limites de lotação máxima da capacidade para o transporte terrestre. Em Portugal, morreram 14.354 pessoas dos 767.919 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.