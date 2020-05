“Temos alertado que os desafios desta fase seriam bem mais complexos, não só em relação aos impactos psicológicos do confinamento, mas também da crise que se seguiria”, disse Francisco Miranda Rodrigues à agência Lusa.

Para o psicólogo, a primeira mensagem das autoridades (Fique em Casa) era mais fácil porque era igual para todos. Segue-se um período em que as mensagens “têm de ser adaptadas” de fase para fase e tendo em conta a perceção de risco dos diferentes grupos. “É muito mais complexo, do ponto de vista da comunicação, do que uma mensagem única”, afirmou.

Manifestou, no entanto, dúvidas de que a solução seja investir em campanhas de informação, preferindo apostar no estudo da perceção de risco de grupos distintos para aí basear a comunicação e considerou essencial manter a atividade de coletivos, associações e instituições que trabalham com públicos diferenciados no combate à pandemia de covid-19.

“Não havia um estudo prévio feito e nós temos uma avaliação do risco que é diferente e o medo também é diferente de pessoa para pessoa”, acrescentou.

Francisco Miranda Rodrigues exemplificou com um estudo que foi feito junto de estudantes do ensino secundário, divulgado na segunda-feira. “Dando como adquirido que um número muito elevado sente medo, a comunicação tem de ser ajustada a esse nível de risco. Se estão mais avessos a poder sair, as mensagens têm de ser ajustadas”, disse.