A CNPD, numa deliberação de 6 de junho, publicada na sua página de internet, dá resposta a um pedido da secretaria de Estado do Ambiente e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para analisar a nova solução tecnológica que, no âmbito da pandemia do novo coronavírus, permite identificar a “taxa de ocupação das praias de maior pressão”, facultando à população informação que lhe permita, sem necessidade de deslocação, escolher uma praia que garanta o distanciamento social.

Não obstante os termos do processamento da informação e das medidas já adotadas, a CNPD diz que é “imprescindível” mitigar o impacto sobre a vida privada e impor que “a instalação e configuração de cada uma das câmaras tenha em conta as concretas circunstâncias de cada praia de modo a atenuar os riscos de identificação das pessoas abrangidas pelas câmaras”.

Além disso, a CNPD entende que o responsável pelo tratamento dos dados (as fotografias) deve estar em condições de demonstrar que os algoritmos de ‘machine learning’ utilizados no processamento da informação "estão suficientemente blindados" em relação à eventual aplicação de outros fatores suscetíveis de gerar discriminação.

No documento, a CNPD recorda que foi no âmbito de um protocolo celebrado entre a APA, a Direção-Geral da Autoridade Marítima, o Instituto Nacional de Reabilitação e a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) – Organização Não Governamental de Ambiente, que a Fundação Vodafone financiou o desenvolvimento do sistema denominado ‘Smart Crowd’, para obter, a partir de fotografias tiradas a um conjunto de praias (cerca de 70), uma indicação qualitativa quanto à sua taxa de ocupação.