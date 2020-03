"Os hospitais vão poder registar-se, dizer que equipamentos têm e os problemas sentidos. Alguns certamente vão poder ter uma resposta imediata dos engenheiros e universidades que estão a colaborar com o projeto, outros obrigarão a fabricação de peças ou à presença de técnicos especializados", disse à Lusa João Nascimento, empresário e empreendedor que lançou a iniciativa na rede social Twitter.

A plataforma 'vent2life.eu' pretende recuperar e voltar a colocar no ativo nos hospitais portugueses 200 ventiladores até aqui avariados ou inativos.

"Se todos os hospitais, dentro do seu tempo muito limitado, se registarem, vamos conseguir colocá-los em contacto com quem os pode ajudar", garante João Nascimento, que revela ainda que a plataforma vai ser lançada inicialmente apenas em Portugal, mas em breve será global, "podendo a sugestão de arranjos de avarias ser seguida por outros países".

A plataforma 'vent2life.eu' conta com a colaboração da Ordem dos Engenheiros Portugueses, do Instituto Superior de Engenharia do Porto e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Também a faculdade de Medicina da Universidade Nova se juntou à iniciativa, mobilizando as escolas médicas portuguesas para apoiarem no contacto mais eficaz com as administrações hospitalares.