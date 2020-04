Num comunicado, o Ifo refere que a estimativa foi calculada com base na capacidade de utilização das empresas em janeiro e em abril bem como a atual e esperada diferença das vendas no primeiro e segundo trimestres.

“Isto significa que é provável que o PIB tenha caído 1,9% no primeiro trimestre e que possa cair 12,2% no segundo”, afirma Timo Wollmershaeuser, chefe de previsões da Ifo, adiantando que no geral a produção económica provavelmente vai contrair-se 6,6% este ano em dados corrigidos das variações sazonais, mas, tendo em conta o número relativamente elevado de dias úteis, a queda poderá ser reduzida para 6,2%”.

Wollmershaeuser acrescenta que a Alemanha “não voltará às condições pré-pandemia da covid-19 até o final de 2021″, indicando que somente então a produção de bens e serviços atingirá o nível que teria alcançado sem a crise da covid-19″ e que para o conseguir o PIB deve crescer 8,5% em 2021.

As maiores quedas nos negócios em abril foram registadas por agências de viagens e operadores turísticos (-84%), aviação (-76%), alojamento (-68%), saúde pública (-45%), artes, entretenimento e lazer (-43%) e indústria automóvel (-41%).

O único setor que não se contraiu com a crise da covid-19 foi o da indústria farmacêutica, onde a capacidade utilizada aumentou 7%.