De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 11:00 de Lisboa, já morreram pelo menos 521.384 pessoas e há mais de 10.887.320 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan. Pelo menos 5.585.100 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 128.740 mortos e 2.739.879 casos, respetivamente. Pelo menos 781.970 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 61.884 mortes para 1.496.858 casos, Reino Unido com 43.995 mortes (283.757 casos), Itália com 34.818 mortes (240.961 casos) e França com 29.875 mortos (202.785 casos).

O Reino Unido reviu o seu método de contagem de pessoas infetadas na quinta-feira, passando de 313.483 casos de COVID-19 na quarta-feira para 283.757 casos na quinta-feira.