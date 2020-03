Três dias depois do fecho das escolas e de muitas empresas terem optado por mandar os seus funcionários para casa em teletrabalho, e muitos também para tomar conta dos filhos, devido à pandemia de Covid-19, o trânsito diminuiu nas ruas do bairro de Telheiras, em Lisboa, e os passeios encheram-se.

Um dos talhos da rua principal atende a meio da manhã os clientes que foram buscar senha pelas 08:00, normalmente a hora de abertura. As pessoas esperam, pacientemente, do lado de fora, já que no interior só podem estar seis clientes.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Entre eles, Ana Martins e Sónia Sequeiras explicam à Lusa que vão fazer “uma compra normal”, dado não terem espaço “para guardar muita coisa”.

Sónia Sequeira acrescenta que as encomendas do talho para entrega ao domicilio estão “com um prazo de mais de uma semana”, por isso hoje decidiu ir abastecer, temendo que o Presidente da República “mais logo declare estado de emergência no país”.

“Ontem [terça-feira] também vim à frutaria aqui do bairro, evito os espaços grandes onde se concentra mais gente”, diz.

André está a fazer um trabalho como eletricista no metro de Lisboa e aproveitou uma pausa para ir ao minimercado e comprar algumas coisas que não conseguiu em Moscavide, no vizinho concelho de Loures, onde vive.

“Consegui comprar o que precisava, não houve [fila] nada de especial. Aproveitámos o momento para comprar água, que lá onde moro já está complicado, há alguns mercados pequenos cujo acesso é difícil e depois também não têm os produtos”, diz o jovem, que por norma, mas ainda mais agora, escolhe o comércio local em detrimento das grandes superfícies.

Já Rosário opta por levar “pão e algumas coisas”, para si e para os seus pais. O marido ainda sa para trabalhar, mas os seus filhos, na casa dos 20 anos, não têm saído, assim como os seus pais.

“Não tenho nada em casa e estou a comprar para os meus pais também. Tenho imenso receio do que pode ser decidido mais logo. Nunca tive muita coisa em casa, mas agora é o descalabro com os dois miúdos em casa”, explica, adiantando estar “a tentar evitar ao máximo” sair de casa. Quando o faz, “é o mais cedo possível”.

Aeji, proprietário do minimercado onde André e Rosário fazem hoje as suas compras, conta que tem a loja aberta há 14 anos e vai continuar até ter o que vender.

“Hoje acaba a água e o pão, já não consigo comprar mais. A fruta também tenho de vender mais cara porque também a compro a outro preço. De resto ainda não tenho falta de ‘stock’ nas outras coisas”, diz Aeji.

A rua conhecida como “das esplanadas” em Telheiras tem ainda os cafés abertos, no entanto, as mesas estão despidas de clientes a conviver num dia de quase primavera que, numa outra situação, estariam cheias de pessoas a aproveitar o sol.

Mais à frente, numa outra frutaria, os clientes entram um a um, consoante a sua vez. Mónica explica à Lusa que normalmente sai todos os dias de casa, dado que, atendendo à idade, tem de andar e mexer-se. Agora, porém, evita, porque “dizem que o bichinho gosta dos mais velhos”.

“As lojas onde costumo comprar os alimentos confecionados estão já fechados e tenho de me governar em casa, onde somos dois. Sempre usei o comércio aqui do bairro, hoje levo pão, fruta e mais algumas coisas porque as medidas podem ser mais rigorosas”, explicou.

Maria Rita conta que veio “essencialmente buscar frutas e outras coisas” para ter em casa, mostrando-se apreensiva quanto ao facto de poder ser decretado estado de emergência.

“Não sei como será. Moro aqui e faço compras por aqui, agora até dá mais jeito fazer as compras no comércio tradicional, estamos mais protegidos do que nas grandes superfícies”, afirma.