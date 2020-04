Até ao momento, Israel contabiliza mais de 5.500 infetados e morreram 21 pessoas, contando o país com cerca de 1.500 ventiladores, segundo um relatório da comissão parlamentar dedicada à crise da covid-19.

Nos próximos dias, a Mossad pode fechar a compra de 1,5 milhões de máscaras, dois milhões de luvas e material de proteção e mais 180 ventiladores, indicou a mesma fonte. A meta que os serviços secretos israelitas têm é conseguir 7.000 ventiladores.

Para as operações de compra, o programa revelou que a Mossad recebe mais de 2.000 pistas por dia, algumas falsas e outras em que o serviço é ultrapassado na compra por outros países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) pediu esta semana a países membros do G20 para aumentarem a produção de equipamento médico para fazer frente à pandemia, perante a falta de material de proteção para profissionais de saúde.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 866.000 pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43.000. Dos casos de infeção, pelo menos 172.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 468.000 infetados e mais de 31.000 mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 12.428 óbitos em 105.792 mil casos confirmados até terça-feira.