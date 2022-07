As informações coincidem com as descobertas de outros estudos. Os investigadores do estudo React-1, do Imperial College de Londres, dizem que a perda de olfato e paladar parece ser menos comuns com as novas variantes. Em vez disso, as pessoas estão a relatar mais vezes sintomas típicos de uma constipação ou gripe.

Os cientistas analisaram as primeiras versões da ómicron — conhecidas como BA.1 e BA.2 —, que se tornaram dominantes a partir de março de 2022. Desde então, as duas novas sublinhagens altamente transmissíveis derivadas da ómicron, chamadas de BA.4 e BA.5, ganharam terreno e estão por detrás das novas infecções.

Os últimos dados do Instituto Ricardo Jorge (INSA), disponibilizados na sexta-feira, indicam que a linhagem BA.5 da variante ómicron, com maior capacidade de transmissão, é responsável por 92% das infeções registadas em Portugal.

Nas últimas semanas, a mortalidade por covid-19 em Portugal está em tendência decrescente e a aproximar-se do limiar europeu de 20 óbitos a 14 dias por um milhão de habitantes, assim como os internamentos em enfermaria e em unidades de cuidados intensivos.

Veja ainda: Estes são os 12 vírus mais letais do mundo