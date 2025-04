Neste novo episódio do podcast “Vidas” é possível conhecer os desafios enfrentados por quem tem esta doença, que é frequentemente subdiagnosticada, uma vez que os seus sintomas podem identificar-se com os de outras patologias. Apesar disso, Filipe Paço está confiante nos avanços da ciência.

“Vivo há dez anos com rinossinusite crónica com pólipos nasais. Os sintomas associados – perda de olfato, obstrução nasal, dificuldade na respiração durante o sono e asma – afetavam a minha qualidade de vida, ao nível das tarefas e das rotinas diárias. Não conseguia sentir o aroma de um perfume, acordava frequentemente à noite, era impossível cheirar a comida e o meu paladar também estava muito afetado. Hoje, graças ao diagnóstico adequado, a um acompanhamento médico e à terapêutica, recuperei a qualidade de vida, já consigo fazer exercício físico, dormir bem melhor e ter paladar. Ou seja, o impacto emocional que a doença tinha em mim foi reduzido”, adianta Filipe Paço, que acrescenta: “há uma grande esperança nos tratamentos biológicos que estão a marcar uma nova era no tratamento da doença, com grande eficácia e benefícios na vida de quem tem esta condição”.

A polipose nasal pode afetar qualquer pessoa, contudo é mais comum em pessoas do sexo masculino e a sua prevalência aumenta com a idade, sendo diagnosticada geralmente a partir dos 40 anos, com uma incidência na ordem dos 12%. Estima-se que cerca de 250.000 portugueses vivam com Rinossinusite Crónica com Polipose Nasal. Os principais sintomas, e que têm um enorme impacto no dia a dia e na qualidade de vida dos doentes, são a congestão e obstrução nasal, dores de cabeça e faciais, dificuldade respiratória, perda olfato e paladar.

Apesar da sua prevalência, a Polipose Nasal e o seu impacto negativo ainda são desconhecidos por grande parte da população. Na verdade, os próprios doentes, muitas vezes, acabam por só ter conhecimento do nome da doença no momento do diagnóstico, dado que os sintomas podem ser comuns a outras patologias.

O Dia da Rinossinusite Crónica com Polipose Nasal tem como objetivo sensibilizar doentes, profissionais de saúde e a sociedade em geral para a importância de efetuar um diagnóstico atempado, bem como informar que a persistência dos sintomas não deve ser desvalorizada, destacando a importância do acompanhamento por um médico especialista e dos novos tratamentos disponíveis.

O podcast “Vidas”, que conta agora com 14 episódios, foca-se exclusivamente em entrevistas a doentes e aos seus familiares para que estes possam partilhar as suas histórias.

A história de Filipe Paço está agora no Youtube e no Spotify.