Segundo Luis Carrasquinho, estes números ainda não refletem impactos ou alterações resultantes da pandemia.

“Não obstante, os contactos mais recentes e o facto de neste momento estarmos a fazer o atendimento à distância, o que se traduz em alguma morosidade no registo destes potenciais novos pedidos na base de dados, podem levar a um aumento no número total de inscritos no primeiro trimestre de 2020″, admitiu Luis Carrasquinho.

Dos contactos recebidos pela OIM nas últimas duas semanas, cerca de 40 pessoas manifestaram interesse em fazer inscrição no Programa de Retorno, adiantou.

A missão da OIM em Portugal dá “assistência ao retorno voluntário e à reintegração” de imigrantes, através do Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração (ARVoRe VII).

“O programa ARVoRe VII tem por objetivo garantir que os migrantes que necessitam e queiram regressar voluntariamente, possam fazê-lo de forma digna e segura e possam ser apoiados para atingir uma reintegração sustentável, no pleno respeito dos seus direitos humanos, independentemente do seu estatuto migratório”, lê-se na página oficial na internet da OIM em Portugal.

O retorno voluntário assistido foi implementado em Portugal em 1997, através de um protocolo assinado com o Governo português e a partir de 2009 o programa passou a ser cofinanciado pelo Fundo de Regresso.

O ARVoRe VII, com a duração de dois anos (de janeiro de 2019 a dezembro de 2020), é financiado pelo Fundo Asilo Migração e Integração (FAMI) e pelo Governo português, através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), de acordo com a informação disponível na mesma página oficial da missão da OIM em Portugal.

As parcerias criadas pela OIM e os diferentes atores nacionais e internacionais “são essenciais para uma efetiva implementação do ARVoRe VII — desde a fase pré-partida à reintegração no país de origem”, lê-se naquela página.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 866 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 468 mil infetados e mais de 31.000 mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 12.428 óbitos em 105.792 mil casos confirmados até terça-feira.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes e 8.251 casos de infeções confirmadas.