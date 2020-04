- 760 mortos em 24 horas em Itália

Em Itália já se registaram 115.242 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2. Só nas últimas 24 horas contabilizaram-se mais 4.668 diagnósticos. Ao todo morreram 13.915 pessoas por COVID-19 neste país, com mais 760 óbitos em relação a ontem. Na quarta-feira, registaram-se 727 vítimas mortais.

- Espanha com 950 mortos num só dia

Espanha registou mais 950 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas. São agora 10.003 as vítimas mortais desde o início da pandemia naquele país. Ao todo, existem 110.238 pessoas infetadas com o novo coronavírus em território espanhol. Só no último dia contabilizaram-se mais 8.102 casos de infeção.

- Mais 569 mortes no Reino Unido

O número total de mortes relacionadas com a COVID-19 no Reino Unido aumentou para 2.921, mais 569 do que na quarta-feira, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico. O balanço diário dos casos regista 33.718 pessoas infetadas entre 163.194 testadas.