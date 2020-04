Associações ambientais denunciaram recentemente a exploração farmacêutica, na China, de milhares de ursos. Imobilizados em gaiolas estreitas, estes animais são perfurados no abdómen por um cateter que está acoplado à vesícula biliar para que seja possível a extração de líquido biliar.

A bílis é vendida pelas qualidades terapêuticas que lhe são atribuídas na medicina tradicional. Supostamente, ajuda a regular o colesterol ou a dissolver cálculos renais.

Agora, essa mesma substância, cuja eficácia é controversa, está incluída nas recomendações médicas de Pequim para combater o novo coronavírus.

No mês passado, o Ministério chinês da Saúde recomendou uma injeção chamada "Tan Re Qing", à base de bílis de urso, mas também pó de chifre de cabra e extratos de plantas, para pacientes gravemente afetados.

O regime do presidente Xi Jinping, que incentiva o nacionalismo, elogia há anos as virtudes da farmacopeia tradicional contra a medicina ocidental e, neste caso, especialmente no contexto da luta contra a COVID-19.

O Tan Re Qing é indicado para o tratamento de doenças respiratórias, principalmente pneumonia, de acordo com o seu fabricante, o laboratório Kaibao, de Xangai.