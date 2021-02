O presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, indicou que já morreram mais sete utentes do que no anterior balanço feito pela agência Lusa no conjunto dos três lares do concelho com surtos da doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, o que totaliza nove idosos.

Segundo o autarca, no Lar do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Boa Fé, na área da União das Freguesias de São Sebastião da Giesteira e Nossa Senhora da Boa Fé, onde foram registados 38 casos de covid-19, morreram quatro utentes infetados.

Outras três mortes foram registadas entre os utentes com covid-19 do Lar da Fundação Obra de São José Operário situado num bairro periférico de Évora, na sequência do surto que contabiliza 47 infetados, adiantou o presidente do município.

Pinto de Sá referiu ainda que o surto de covid-19 no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Azaruja, com 25 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 entre os utentes, provocou dois óbitos residentes da instituição.

Entretanto, um novo surto de covid-19 foi detetado esta semana na residência da Associação de Reabilitação, Apoio e Solidariedade Social (ARASS), que presta apoio a pessoas com deficiência, situada na freguesia de Canaviais, com 23 utentes infetados, revelou.

O presidente do município reconheceu que não possui dados oficiais sobre o número de funcionários infetados nas três instituições, nem em relação a eventuais utentes destes lares que possam estar internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Contudo, para o autarca, a situação epidemiológica no concelho “está estabilizada”, uma vez que há outros surtos no concelho que não registam novos casos há vários dias, nomeadamente num lar e num colégio privado, estando “em resolução”.

“Temos a lamentar alguns óbitos, mas o número [de casos ativos e de novas infeções] tem estado a descer de uma forma que já parece constituir uma tendência”, assinalou Carlos Pinto de Sá.

De acordo com o presidente da autarquia, o concelho de Évora atingiu “o pico no dia 27 de janeiro, com 750 novos casos em 14 dias” e, agora, está com “590 casos nos últimos 14 dias”.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.269.346 mortos resultantes de mais de 104,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.482 pessoas dos 748.858 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.