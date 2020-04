No estudo do instituto YouGov para a agência de notícias alemã, 66% dos entrevistados classificou o trabalho da coligação liderada por Angela Merkel como positivo. Há duas semanas era 54%. A proporção de insatisfação caiu de 38 para 27%.

Bulgária impõe uso obrigatório de máscara

A Bulgária vai impor, a partir da meia-noite de hoje, o uso obrigatório de máscara em todos os espaços públicos, para evitar a propagação da COVID-19, anunciou o primeiro-ministro búlgaro, Boiko Borisov.

Falando em conferência de imprensa, Borisov assegurou que existem máscaras suficientes nas farmácias e drogarias do país.

“Além disso, cada um pode costurar uma máscara e, em último caso, tapar a boca e o nariz com um cachecol”, afirmou o chefe do Governo búlgaro.

A medida entra em vigor quando se celebra uma das principais festas para os cristãos ortodoxos, o domingo de ramos e a Páscoa, com a concentração de inúmeros fiéis nos templos.

As cerca de 4.000 igrejas do país mantêm-se abertas, ao contrário do que acontecerá noutros países de maioria ortodoxa da região, mas os serviços religiosos vão realizar-se ao ar livre, em frente às igrejas, com a polícia a assegurar que é respeitado o distanciamento de dois metros entre as pessoas.

A Bulgária registou até o momento 648 casos da COVID-19, com 26 mortos e 62 recuperados.

Mais 35 mortos e 515 casos confirmados nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista hoje 470 mortes associadas à COVID-19 e 15.987 infetados, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Relativamente a sexta-feira, há um aumento de 35 mortes (aumento percentual de 8%) e 515 casos (aumento percentual de 3,3%).

No total, há já 266 pessoas recuperadas, mais 33 em relação aos dados de ontem.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes relacionadas com o vírus SARS-CoV-2, com 258 óbitos, seguida da região Centro (113), da região de Lisboa e Vale do Tejo (87) e do Algarve (9). Há 3 mortes registadas também nos Açores, mas uma do que na sexta-feira. No Alentejo e na Madeira não há óbitos registados.

No total, há 1.175 doentes internados, menos quatro que ontem, e 233 doentes em cuidados intensivos, mais sete que ontem.

Pelo menos 3.961 pessoas aguardam resultado laboratorial e 25.432 estão em vigilância pelas autoridades. Desde 1 de janeiro registaram-se 130.300 casos suspeitos, sendo que 110.352 não se confirmaram.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 9.264, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo, com 3.834 casos, da região Centro (2.327), do Algarve (279) e do Alentejo, que hoje apresenta 130 casos. Nos Açores, existem 94 casos confirmados e na Madeira 59.