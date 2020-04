Além do número de mortes, os Estados Unidos da América é o país mais afetado pela contaminação da COVID-19, com mais de 500 mil pessoas infetadas (521.042, às 18h30 portuguesas, segundo o site World Meter).

Neste momento o país contabiliza 20.137 óbitos, de acordo com a mesma fonte.

Atualmente, Itália regista 19.468 mortes relacionadas com o vírus, de acordo com a última contagem baseada em relatórios oficiais. A população do país europeu, no entanto, é menos de um quinto da população dos Estados Unidos.

Na sexta-feira, os Estados Unidos tornou-se no primeiro país do mundo a ultrapassar as 2.000 mortes por COVID-19 num único dia, com 2.108 óbitos. O estado de Nova Iorque é o epicentro da pandemia nos Estados Unidos.

Neste sábado, o prefeito de Nova Iorque, Bill de Blasio anunciou que as escolas públicas da cidade permanecerão fechadas até ao final do ano letivo.

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) já matou cerca de 103.000 pessoas em todo o mundo e infetou mais de 1.700.770 em 193 países e territórios, de acordo com um balanço divulgado pela France-Presse (AFP).

Notícia atualizada às 18h30 com números oficiais mais recentes.