De acordo com Martin Hewitt, presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia, dados provisórios indicam que a taxa de criminalidade caiu cerca de 21% nas últimas quatro semanas, relativamente ao mesmo período do ano passado.

No entanto, as autoridades britânicas têm registado um aumento de outro tipo de criminalidade, nomeadamente de fraude e abuso infantil com recurso a internet, devido a um maior uso de aparelhos digitais numa altura em que as pessoas passam mais tempo em casa.

Hewitt revelou ainda, durante a conferência de imprensa diária do Governo sobre a crise, que foram detidos 400 suspeitos de violência doméstica em apenas duas semanas na região de West Midlands, no centro de Inglaterra.

Num dia apenas, na semana passada, acrescentou a ministra do Interior, Priti Patel, a linha telefónica de apoio recebeu 120% mais de chamadas do que o normal, levando ao anúncio hoje de um financiamento adicional de dois milhões de libras (2,3 milhões de euros) para ajudar vítimas de violência doméstica.