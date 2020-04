Espanha registou nas últimas 24 horas 809 mortes devido ao novo coronavírus, o número mais baixo desde o sábado passado, alcançando um total de 11.744 vítimas mortais, segundo a última atualização das autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, foram confirmados 7.026 novos infetados, o que confirma a desaceleração do ritmo de progresso da pandemia, sendo agora o total de contagiados de 124.736.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 34.219 pessoas que foram contagiadas tiveram alta e são consideradas como curadas (dados consolidados às 20:00 horas de Lisboa de sexta-feira).

Na totalidade do país já foram ou estão internadas 57.612 pessoas, das quais 6.532 em unidades de cuidados intensivos.

A região com mais casos positivos de COVID-19 é a de Madrid, com 36.249 infetados e 4.723 mortos, seguida pela da Catalunha (24.734 e 2.508), a de Castela-Mancha (9.324 e 989), a de Castela e Leão (8.332 e 786) e a do País Basco (8.187 e 477).

Em Itália já se registaram 124.632 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2. Só nas últimas 24 horas contabilizaram-se mais 4.805 diagnósticos.

Ao todo morreram 15.362 pessoas por COVID-19 neste país, com mais 681 óbitos em relação a ontem. Um redução face a sexta-feira, onde se registaram 766 vítimas mortais.

Pelo menos 20.996 pessoas recuperaram da doença, mas 3.994 permanecem em unidades de cuidados intensivos.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus fez pelo menos 59.456 mortos em todo o mundo desde o surgimento do primeiro caso, em dezembro, na China, segundo um balanço feito pela agência AFP a partir de números oficiais.

O número de mortes de pessoas infetadas com COVID-19 aumentou em 708 nas últimas 24 horas no Reino Unido, fazendo o total subir para 4.313, informou hoje o ministério da Saúde britânico.

Duas crianças, de 5 e 13 anos, e sete profissionais de saúde estão entre as vítimas mortais infetadas durante a pandemia, indicou hoje o ministro do Conselho de Ministros, Michael Gove. A criança de 5 anos sofria de outros problemas de saúde, mas ao adolescente de 13 anos, Ismail Mohamed Abdulwahab, não eram conhecidas mais patologias.

Segundo Gove, 15.073 pessoas estão atualmente hospitalizadas entre os 41.903 que foram diagnosticadas com a doença, e, embora a taxa de internamentos tenha descido na zona de Londres, a mais afetada do país, ela aumentou 35% na região de Yorkshire, no Norte de Inglaterra, e 47% na região de Midlands, no Centro de Inglaterra.

De acordo com o balanço de hoje, até às 17:00 de sexta-feira morreram no Reino Unido 4.313 pessoas infetadas, mais 708 do que na véspera.