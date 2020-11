“Dos casos hoje reportados, 54 casos são de indivíduos de nacionalidade moçambicana e um é estrangeiro”, disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública durante a atualização de dados.

Moçambique mantém-se com um cumulativo de 99 óbitos, havendo 13.823 pessoas infetadas, das quais 13.519 são de transmissão local e 304 casos são importados.

A responsável referiu ainda que mais 54 pessoas são dadas como recuperadas, elevando o total para 11.659 (84%), com um acumulado de 515 pacientes internados.

A cidade de Maputo, capital do país, continua a registar o maior número de casos ativos, com 1.640, seguida da província de Cabo Delgado, com 169, e as restantes nove províncias registam menos de 100 casos.

Um total de 202.742 casos suspeitos foram testados em Moçambique, desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.255.803 mortos em mais de 50,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 45.282 mortos confirmados em mais de 1,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.