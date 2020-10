O vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real, Vítor Santos, disse à Lusa que subiu para oito o número de colaboradores da Unidade de Cuidados Continuados Integrados que fizerem um teste com resultado positivo ao novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Também no Lar da Imaculada Conceição, pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Vila Real, há cinco colaboradores com teste positivos e, de acordo com o vice-provedor, já foram testados os 37 funcionários e vão agora também ser testados os 68 utentes.

O rastreio foi feito após um colaborador ter sentido sintomas da doença.

Quanto à Unidade de Cuidados Intensivos, segundo o responsável, relativamente aos utentes mantêm-se os cinco casos positivos, estando todos em “situação considerada estável”.

Depois de profissionais terem revelado sintomas da covid-19, foram realizados testes ao universo de 27 utentes e 30 funcionários que trabalham naquela valência.

O primeiro caso foi detetado a 22 de outubro.

Vítor Santos referiu que, apesar dos constrangimentos, a instituição está neste momento com os “meios próprios” a assegurar o funcionamento da Unidade de Cuidados Continuados.

Ainda no concelho de Vila Real, subiu para 15 o número de casos positivos de infeção pelo novo coronavírus no 'call center' do Grupo Luz Saúde.

Fonte do grupo disse que foram realizados testes a 41 pessoas que integram o mesmo turno do ‘call center’ e que as 15 pessoas que tiveram resultado positivo à infeção estão a cumprir o isolamento.

O serviço naquele centro mantém-se e, se necessário, as chamadas e atendimentos poderão ser canalizados para outros ‘call center” do grupo.

O Grupo Luz Saúde abriu em 2019, na cidade de Vila Real, um centro de serviço de apoio aos clientes da rede Hospital da Luz e onde, atualmente trabalham, 150 pessoas.

O concelho de Vila Real contabilizava na quarta-feira 178 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, encontrando-se 163 pessoas em isolamento.

Em Portugal, morreram 2.395 pessoas dos 128.392 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.