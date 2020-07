Segundo os dados oficiais, desde o primeiro caso registado no país, em 28 de fevereiro, o número de óbitos provocados pela doença atingiu os 40.400, o quarto maior total do mundo, atrás do Reino Unido, com 45.507 mortes.

O México registou ainda 6.859 novos casos da doença nas últimas 24 horas, elevando o total de infeções para 356.386, mas o país faz tão poucos testes que o número de contágios poderá ser muito superior aos dados oficiais.

Até terça-feira, o México tinha realizado pouco mais de 820.000 testes, um por cada 160 habitantes.

Nas últimas semanas, 47% dos testes deram resultado positivo, sugerindo que o país está a testar sobretudo pessoas com sintomas consideráveis.

O México está na oitava semana da chamada “nova normalidade”, que funciona com base num semáforo epidemiológico a quatro cores, a partir do qual são reguladas as atividades económicas e de convivência em cada um dos 32 estados do país.