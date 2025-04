A morte de Gene Hackman e da mulher, Betsy Arakawa, que foram encontrados sem vida na casa do casal em Santa Fé, no estado do Novo México, Estados Unidos da América, a 26 de fevereiro deste ano, conheceu agora um veredicto final.

Foi divulgado este domingo o resultado da autópsia do ator que confirma as suspeitas das autoridades. Hackman morreu devido a complicações da doença de Alzheimer, problemas cardíacos, alterações nos rins como consequência da hipertensão e foi também detetado que passou vários dias sem comer.

Este último dado deve-se, provavelmente, ao facto de Betty, de 65 anos, ter morrido uma semana antes do marido, de 95, que, devido à doença degenerativa, não deve ter conseguido alimentar-se em condições.

A pianista morreu devido ao hantavírus (transmitido por roedores).

É de referir que um dos cães do casal, que também foi encontrado sem vida na mesma casa, morreu de desidratação e de fome.

