O Gabinete do Xerife de Santa Fé, no Novo México, Estados Unidos da América, divulgou esta semana imagens do interior da casa de Gene Hackman e Betsy Arakawa.

Nas fotos e vídeos captados pelas 'bodycams' (câmaras que os polícias têm nas fardas) é possível ver que a casa estava com vários objetos espalhados um pouco por todo o lado.

A casa de banho, por exemplo, tinha roupas, medicamentos, papéis e até caixas de cartão dentro da banheira (como poderá ver na galeria).

Recorde-se que os corpos do casal foram encontrados a 26 de fevereiro. A pianista morreu devido ao hantavírus (transmitido por roedores), já o ator sofreu complicações da doença de Alzheimer e de problemas cardíacos.

