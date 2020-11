O México registou 196 mortos e 6.388 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, com as autoridades a reconhecerem até agora um aumento de 38% de óbitos no país.

Com estes números, o total de mortes por covid-19 desde o início da pandemia cresceu para 105.655 e o de casos para 1.107.071. No balanço diário de domingo, o Ministério da Saúde informou que de 01 de janeiro a 24 de outubro foram registadas 794.944 mortes por todas as causas, em comparação com os 576.955 óbitos esperados com base na média dos últimos cinco anos. O México é o 11.º país com mais casos acumulados e o quarto em mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins, registando ainda 820 óbitos devido à covid-19 por milhão de habitantes, o que o coloca como o oitavo país com mais vítimas fatais em proporção à sua população. A covid-19 pode tornar-se na segunda causa de morte ao ultrapassar a diabetes, que no ano passado causou 104.354 óbitos, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi), que ainda não atualizou os números de 2020. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.453.074 mortos resultantes de mais de 62,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP). A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.