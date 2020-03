“De valores médios próximos dos 270 mil clientes diários em janeiro e fevereiro, passamos agora para valores pouco superiores a 50 mil passageiros em dia útil, no que representa um decréscimo a rondar os 80%”, informou fonte oficial da Metro do Porto, em resposta a questões da agência Lusa.

Todas as máquinas de venda e validadores de bilhetes no Metro do Porto foram hoje desligados devido à pandemia de Covid-19 e o carregamento e validação deixou de ser obrigatório, por tempo indeterminado.

Na terça-feira, a empresa indicou que a medida se aplica “até indicação em contrário”.

A empresa revelou na segunda-feira já ter disponível a “nova solução de limpeza de largo espectro e ampla duração, que permite a impermeabilização de superfícies”, nomeadamente “o interior dos veículos e as zonas de contacto nas estações”.

A Metro referia que, “de acordo com os ensaios realizados” a nova solução de limpeza “será eficaz na eliminação da Covid-19″, acrescentando que ia começar “desde já”, a usar o produto “na limpeza e impermeabilização dos veículos e estações”.

O Metro do Porto foi utilizada por mais de 71 milhões de clientes em 2019.

A empresa opera em sete concelhos com uma rede de seis linhas, 67 quilómetros e 82 estações.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.