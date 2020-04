Num comunicado publicado na sua página oficial na rede social Facebook, a autarquia, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, referiu ter tido conhecimento desta situação no sábado, ao final da tarde.

Apesar de a Entidade de Saúde considerar que só deveria ser limitado, desinfetado e higienizado o espaço comercial onde trabalhavam os infetados, a câmara decidiu encerrar o mercado domingo e hoje, para a sua desinfeção e higienização.

Contudo, não revela se o mercado reabre na terça-feira, depois de realizados estes trabalhos.

Além disso, os operadores e respetivos trabalhadores, bem como todos os colaboradores municipais afetos ao Mercado de Angeiras, foram contactados para, em caso de sentirem alguns dos sintomas identificados com a infeção pelo novo coronavírus, ligarem para a Linha Saúde 24 e permanecerem em casa a aguardar orientações, ressalvou.

"Desde o início desta situação anómala que se vive, a Câmara Municipal de Matosinhos tem feito todos os esforços para garantir o fornecimento de bens essenciais aos matosinhenses, através dos Mercados Municipais de Matosinhos e Angeiras, sempre em estrito respeito pelas indicações da Direção-Geral da Saúde", salientou a nota.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11.730 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 452 em relação a domingo (+4%).

Dos infetados, 1.099 estão internados, 270 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 140 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.