Contactado pela agência Lusa, Manoel Batista explicou que a decisão foi tomada hoje de manhã e que será feita uma reavaliação da situação na próxima semana.

“O quarto caso de covid-19 foi confirmado no domingo. É um idoso com cerca de 80 anos. Os quatro casos estão ligados à mesma cadeia de transmissão. Um casal de emigrantes em França que chegou no início de março para visitar os pais”, disse.

Segundo o autarca socialista daquele concelho do distrito de Viana do Castelo, “vamos ver como é que a situação evolui esta semana e a próxima, porque poderão surgir mais casos em pessoas que estiveram em contacto, que ficaram ligados à cadeia e que podem dar sinais da doença”.

“Consideramos importante manter o cerco sanitário até como sinal para a população de Parada do Monte e para outras aldeias”, sublinhou, garantindo estar a ser prestado “todo o apoio à população”.

“Tem sido um trabalho fantástico o que tem sido desenvolvido pela Junta de Freguesia e da paróquia local”, destacou.

A aldeia está integrada na União de Freguesia de Parada do Monte e Cubalhão, tendo no total, de acordo com o Censos de 2011, 526 habitantes.