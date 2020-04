"Neste momento, isso não está a acontecer", frisou acrescentando que continuam a faltar respostas quanto ao circuito independente e na aceitação do plano que foi apresentado pelos médicos.

Por sua vez, o Centro Hospitalar considera que "o Plano de Reorganização é do conhecimento de todos os intervenientes, nomeadamente do diretor de área. Esse plano não implicou até à data qualquer alteração. Não foi necessária, por via da evolução da covid-19, qualquer alteração de procedimentos ou circuitos".

Refere ainda que não houve, por outro lado, "qualquer limitação imposta pelo Conselho de Administração à atividade do Serviço Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação".

Na quinta-feira, o secretário de Estado da Saúde garantiu que a saída de serviços do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, por causa da pandemia da covid-19, só acontecerá “de acordo com a evolução do surto e se vier a ser necessário”.

“Se, obviamente, não vier a ser necessário, manteremos, como é óbvio, os serviços nos respetivos locais onde estão atualmente”, afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária para acompanhamento da pandemia.

Na quinta-feira,​ o corpo clínico do Centro Hepato-bilio-pancreático e de Transplante do Hospital Curry Cabral demonstrou em carta aberta o apoio ao diretor do Serviço de Cirurgia Geral e Transplantação, Américo Martins que entretanto se demitiu em protesto, pela não aplicação da proposta dos médicos sobre a criação das áreas isoladas.

"A rejeição pelo Conselho de Administração do CHULC desta proposta, que defende intransigentemente o interesse dos doentes covid-19 positivo e negativo, levou ao pedido de demissão de Américo Martins do cargo de diretor do Centro Hepato-Bilio-Pancreático e Transplantação da Área da Cirurgia", referia a carta aberta enviada à administração da unidade hospitalar.

Por este motivo, o corpo clínico apelava às entidades competentes para que intercedam junto da tutela para evitar o desmantelamento de um dos "maiores centros de referência do país e da Europa".

A carta aberta refere que o Hospital Curry Cabral possui instalações que permitem circuitos independentes com bloco operatório (incluindo recobro e Unidade de Cuidados Intensivos), consulta, internamento e exames complementares para doentes covid-19 positivos e negativos sem necessidade de quaisquer obras.

Segundo os médicos, "estes circuitos permitiriam tratar de forma separada e segura os dois grupos de doentes".

Paralelamente mantém-se a petição "Pela manutenção do tratamento dos grupos de risco durante pandemia" lançada na segunda-feira passada pelo Grupo de Transplantados do Hospital Curry Cabral que regista neste momento 2.289 assinaturas.