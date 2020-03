A presidente da sub-região de Évora da Ordem dos Médicos (OM) alertou hoje para a escassez e desadequação dos equipamentos de proteção individual contra o novo coronavírus utilizados pelos clínicos nos centros de saúde e hospitais do distrito.

"Estamos um bocado no improviso e sabemos que não estamos a atuar de maneira correta face a esta guerra de contágio", afirmou Maria Augusta Portas, em declarações à agência Lusa.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Segundo a responsável, nos cuidados de saúde primários não existem "equipamentos de proteção individual", conhecidos como "pijamas hospitalares", e os que os médicos estão a usar trouxeram de casa e lavam-nos todos os dias "na máquina em programas de alta temperatura", porque "não há esterilização".

Os clínicos, referiu a presidente da sub-região de Évora da OM, também estão a vestir as batas protetoras, mas estas "são as que as senhoras usam no planeamento familiar".

"As máscaras são cirúrgicas e não são as indicadas para este tipo de contágio", realçou, indicando que, para além disso, também estão a ser "racionadas", porque os médicos só têm "uma por dia, quando deviam ser mudadas várias vezes ao dia".

"Transformámos todos os gabinetes de consulta em espaços de isolamento para quando surgir um caso suspeito metermos a pessoa nesse local e só falamos por telefone, porque só temos dois fatos indicados para o contacto com um doente infetado", acrescentou.

Maria Augusta Portas notou que o relato dos colegas do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) "é exatamente o mesmo", uma vez que também estes profissionais "só têm mascaras cirúrgicas e têm fatos e equipamentos desadequados".

A médica contou que no seu centro de saúde estão a fazer "trabalho social", nomeadamente a "contactar os utentes por telefone para lhes pedir que não se desloquem aos serviços de saúde, mas também a fazer um levantamento das redes de cuidadores informais para o caso de ser necessário e a transmitir normas de isolamento".

Numa informação divulgada hoje, o hospital de Évora garantiu que, nesta fase, "dispõe de equipamentos de proteção individual", mas admitiu "o contexto de uma utilização racional".